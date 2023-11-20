شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: استقبال دفعة من أطفال غزة حديثى الولادة وتقديم الدعم الطبى لهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه من المقرر استقبال حالات حديثى الولادة من قطاع غزة، وذلك لتقديم كافة سبل الدعم والرعاية الصحية لهم .

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان لـ"الخليج 365"ن أنه تم استقبال مرضى الأورام من قطاع غزة لاستكمال علاجهم بالتوازى مع استقبال الجرحى والمصابين، مضيفا أن العمل الإنسانى يتطلب توفير العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة والبالغ عددهم أكثر من 350 ألف داخل قطاع غزة.

يذكر أنه تم نشر 38 ألف طبيب و25 ألف ممرضة للعمل فى خدمة الجرحى والمصابين الفلسطينيين، وأن مصر لديها مقدرة كبيرة على استقبال أى عدد من الحالات المرضية والجرحى الفلسطينيين حتى 30 مرة في اليوم، كما أن النظام الصحى المصرى قوى ويخدم ما يقرب من 100 مليون مواطن مصرى.

ويشار إلى أن الفرق الطبية تعمل على مدار الساعة وفى انتظار أى جريح أو مصاب لتقديم المساعدة الكاملة فور دخولة من المعبر حيث يوجد من 10 إلي 20 % من المرضى يحتاجون لتدخلات علاجية عاجلة، وكذلك يحتاجون رعاية فائقة ومكتفة وذلك نظرا لحالاتهم الصحية،كما أن التقديرات الأولية تشير إلى وجود ما يقرب من 28 ألف حالة مصابة وتتنوع إصاباتهم ومشاكلهم الصحية .