شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: استعدادات بمعبر رفح لاستقبال 29 طفلا فلسطينيا للعلاج بمصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال محمد عبيد موفد قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة تفقد الاستعدادات بمعبر رفح البري لاستقبال الأطفال الخدج الفلسطينيين، متابعا: "من المقرر أن يصل 29 طفلا فلسطينيا للعلاج داخل مصر على أن يتم توزيعهم على المستشفيات".
وأضاف موفد "القناة": "المرافق داخل معبر رفح مع أي طفل فلسطيني يخرج مباشرة مع سيارة الإسعاف ويتم التكافل بكل ما يقدم إليه من الجانب المصري.. والدولة المصرية توفر جميع الخدمات للمرافقين مع الأطفال".
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