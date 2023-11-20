شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطينى: نقل 28 من الأطفال "الخدج" إلى معبر "رفح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى، اليوم الاثنين، إن طواقمها انطلقت من أمام المُستشفى الإماراتى فى "رفح" بقطاع غزة، لنقل 28 طفلا فلسطينيًا من "الخُدج" إلى معبر رفح، تمهيدًا لنقلهم لتلقى العلاج فى المستشفيات المصرية.

وأضافت، في بيان صحفي مقتضب على لسان المتحدثة باسمها نيبال فرسخ، أن هذا الأمر يأتي بالتنسيق من منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (أوتشا). ولم تذكر مزيدًا من التفاصيل.

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