شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون التصالح فى مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون التصالح فى مخالفات البناء

‏أكد وزير الخارجية سامح شكرى، وجود سياسة كانت مُعلنة لتهجير الفلسطينيين من غزة، ولكن الموقف المصري والعربي القوي الرافض للتهجير كان بمثابة خط أحمر، موضحا أن التهجير سوف يهدد السلم والأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم، جاء ذلك خلال لقائه وزير خارجية الصين في بكين.

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من البرنامج التوعوي حول الشئون الإدارية والمالية والقانونية بقطاع التعليم" للدفعة الأولى من خريجى المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة، موضحة أن البرنامج التدريبى استمر لمدة أسبوعين. قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه لا يمكن إتمام عقد القران بدون استخراج شهادات فحص ما قبل الزواج، وتابع: يجب على الزوجين التوجه لإجراء الفحوص الطبية قبل موعد إتمام الزواج بـــ 6 شهور. قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مجرد مناقشة الكنيست الإسرائيلي قانون بشأن إعدام الأسرى الفلسطينيين جريمة ضد الإنسانية وطعنة نافذة في قلب المؤسسات الدولية، مضيفا أن أخطر ما يمكن أن تواجهه البشرية في تاريخها هو موت الحس الإنساني وعدم الاكتراث بمآسي الآخرين. وجه محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، الشكر إلى الدولة المصرية على جهودها في معبر رفح، متابعا: "إسرائيل تتجاهل المعاهدات الدولية كافة بارتكاب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني". رئيس الوزراء الفلسطينى: نشكر مصر على جهودها فى معبر رفح وزير الأوقاف: مناقشة الكنيست قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين جريمة ضد الإنسانية وزارة الصحة: لا يمكن إتمام عقد القران بدون شهادة فحص المقبلين على الزواج

قالت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن 63 شهيدا سقطوا إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي، في دير البلح والنصيرات والبريج بغزة، متابعة: "الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصاره على المستشفى الإندونيسي.. ويشن غارات كثيفة على منطقة جباليا في غزة.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين مستهل التعاملات الصباحية بحوالي 5 جنيهات وسجل جرام الذهب عيار 21 مستويات 2725 جنيها، حيث افتتح السوق تداولات هذا الأسبوع بعد توقف التداول نتيجة الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب.

أسعار الذهب اليوم:



عيار 24 يسجل 3114 جنيها. أسعار الذهب اليوم:عيار 24 يسجل 3114 جنيها. عيار 21 يسجل 2725 جنيها. عيار 18 يسجل 2336 جنيها. الجنيه الذهب 21800 جنيه.

شكرى: الموقف المصرى والعربى رافض لتهجير الفلسطينيين وإسرائيل ترتكب جرائم حربوزارة التعليم: تسكين المعلمين بالدفعة الأولى من مبادرة 1000 مدير مدرسةالقاهرة الإخبارية: 63 شهيدا إثر قصف فى دير البلح والنصيرات والبريج بغزةسعر جرام الذهب يسجل 2725 جنيها لعيار 21 بمستهل تعاملات الأسبوع

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