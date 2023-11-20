شكرا لقرائتكم خبر عن "وادى الملوك" أحدث سفن الأسطول المصرى بشركة الملاحة الوطنية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة النقل فيديو لسفينة وادى الملوك، أحدث سفينة انضمت لأسطول النقل البحرى المصرى التابع لوزارة النقل المصرية، تحت أسم السفينة وادى الملوك، ضمن خطة تطوير الأسطول، وطولها 229 مترا وعرضها 32.25 متر وأقصى غاطس 14.5 متر والحمولة 82.3 ألف طن، وهى مملوكة للشركة الوطنية للملاحة التابعة لوزارة النقل.

وبانضمام السفينة وادى الملوك للأسطول، أصبح أسطول الشركة يتكون من 13 سفينة، حيث أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، أن هناك خطة تطوير أسطول شركة القاهرة للعبارات حيث تم التعاقد على 2 سفينة جديدة بإجمالى حمولة 14 ألف طن والطول 129 مترا والعرض 21.8 متر وأقصى غاطس 9.1 متر وعدد الحاويات 709 حاويات مكافئة والبضائع العامة 7 آلاف طن وكذلك خطة تطوير أسطول شركة الجسر العربى للملاحة.

وحققت الشركة الوطنية للملاحة التابعة لوزارة النقل، صافي أرباح خلال عام 2022 بلغت حوالي 30.2 مليون دولار بعد تجاوز كافة الخسائر المرحلة عن السنوات السابقة ولأول مرة منذ عام 2009، ويجرى تنفيذ خطة للاهتمام بالعنصر البشري من الأطقم البحرية لما له من مردود مباشر على أداء السفن ونتائج التشغيل من خلال تطبيق الإجراءات الخاصة بإعادة هيكلة تعيين وتقييم الأطقم البحرية بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لما يستجد في سوق العمالة من تعديلات وتحديثات وخبرات وإجراء دورات تدريبية.