شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح "حماية المستهلك" للمواطنين عند الشراء فى تخفيضات الجمعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد جهاز حماية المستهلك توجيه النصائح للمواطنين عند الشراء خلال فترة موسم تخفيضات "الجمعة البيضاء" بضرورة الوعي بالمنتج الذي يقوم المواطن بشرائه، ويشمل ذلك بياناته وكتيب التشغيل وفاتورة الشراء والضمان .

وأضاف الجهاز في بيان اليوم، أن القانون يلزم المورد توضيح كل البيانات الجوهرية للسلع والمنتجات وطرق الاستخدام، وما بعد البيع، ويجب أن تطلع على كل ذلك قبل الشراء وإذا كان هناك عقد فيجب قراءة العقد بشكل جيد لأنه سيكون الحكم بينك وبين مُورد السلع.

ويلتزم المورد بأن يعلن عن سعر السلعة ويشترط أن يكون السعر شامل الضرائب والرسوم أي تكلفة أخري علي سعر السلعة، والخدمة إن وجدت، وفي حالة الشراء عبر المنصات الإلكترونية تأكد من أنها منصة معتمدة وموثوق منها ومتواجدة داخل جمهورية مصر العربية.