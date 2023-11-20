شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم العالى: انطلاق بطولة السباحة بالزعانف للجامعات والمعاهد والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت نتائج اليوم الأول كالتالي:
* (سباقات الطلبة):
- سباق 50 متر تحت الماء
المركز الأول - أدهم محيى - الأكاديمية العربية.
المركز الثاني - عمر محمد محمود - جامعة حلوان.
المركز الثالث - ياسين أيمن محمود - جامعة بورسعيد.
** سباق 100متر زعانف مونو:
المركز الأول - زياد ياسر مصطفي - جامعة الإسكندرية.
المركز الثاني - محمد علاء الدين محمد - جامعة عين شمس.
المركز الثالث - أحمد محمد العناني - الجامعة الألمانية الدولية.
**سباق 100متر زعانف مزدوجة:
المركز الأول - أحمد إيهاب علي - الأكاديمية العربية.
المركز الثاني - مهند هيثم مصطفي - جامعة مصر الدولية.
المركز الثالث - أحمد تامر علي - الأكاديمية العربية.
** سباق 400 متر زعانف مزدوجة:
المركز الأول - أحمد طاهر السيد - جامعة الدلتا.
المركز الثاني - أحمد إيهاب أحمد - وزارة التعليم العالي.
المركز الثالث - فلوباتير أيمن صليب - جامعة عين شمس.
** سباق 400 متر زعانف مونو:
المركز الأول - محمود وليد علي - جامعة عين شمس.
المركز الثاني - أدهم أحمد محمد- جامعة حلوان.
المركز الثالث - مصطفي نبيل السيد - الجامعة اليابانية.
** سباق تتابع 4×100 متر زعانف مزدوجة:
المركز الأول - جامعة القاهرة
المركز الثاني - وزارة التعليم العالي
المركز الثالث - جامعة عين شمس
(سباقات الطالبات)
**سباق 50 متر تحت الماء:
المركز الأول - جودي شريف الماس – الجامعة المصرية اليابانية.
المركز الثاني - جيهان سعد عبد الرحمن - الجامعة البريطانية.
المركز الثالث - ياسمين وائل سعد - جامعة القاهرة.
- سباق 100 متر زعانف مونو:
المركز الأول - جميلة علي صابر - الأكاديمية العربية.
المركز الثاني - جودي شريف الماس – الجامعة المصرية اليابانية.
المركز الثالث - سلمي عبد العزيز - جامعة الإسكندرية.
- سباق 100 متر زعانف مزدوجة:
المركز الأول - بسملة صبحي محمد - جامعة حلوان.
المركز الثاني - داليا كارم حامد- وزارة التعليم العالي.
المركز الثالث - آيات أبو الحسن علي - جامعة القاهرة.
- سباق 400 متر زعانف مونو:
المركز الأول - ملك شريف سعيد- الأكاديمية العربية.
المركز الثاني - ندي مجدي أبومسلم - جامعة حلوان.
المركز الثالث - منار محمد مصطفي - وزارة التعليم العالي.
- سباق 400 متر زعانف مزدوجة:
المركز الأول - ملك شريف سعيد- الأكاديمية العربية.
المركز الثاني - إسراء إيهاب زميل - جامعة حلوان.
المركز الثالث - لبني محمد حسن - جامعة بنها.
- سباق تتابع 4×100 متر زعانف مزدوجة:
المركز الأول - جامعة القاهرة.
المركز الثاني - وزارة التعليم العالي.
المركز الثالث - جامعة الإسكندرية.
- سباق تتابع مختلط 4×100 متر زعانف مزدوجة:
المركز الأول - جامعة حلوان.
المركز الثاني - جامعة بنها.
المركز الثالث - جامعة الإسكندرية.
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