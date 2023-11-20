غدا.. مجلس النواب يواجه رئيس الوزراء بـ 16 طلب إحاطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب غدا، مواجهة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزارء بـ 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع التهجير القسري للفلسطينيين فى قطاع غزة.

وشهدت الجلسة العامة للنواب اليوم موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.

وتضمن مشروع القانون أسعار التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في نص الـمادة (8): تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.