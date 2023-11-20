غدا.. رئيس الوزراء يشارك في جلسة مجلس النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

يشارك غدا الثلاثاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة نظر 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطيين من قطاع غزة.

وفي وقت سابق أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن المشهد المأساوي الحالي في الأراضي الفلسطينية ما هو إلا نتاج تاريخ طويل من الاستفزازات الإسرائيلية تمثلت في تصاعد وتيرة التحريض والاقتحامات العسكرية لمدن الضفة وهدم المنازل والتوسع الاستيطاني في الأراضي المُحتلة والانتهاكات المُستمرة للوضع القائم بالمُقدسات في مدينة القدس.

وشدد رئيس مجلس النواب، على رفض مصر القاطع لأية دعوات للتهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة لما في ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية وضياع للحق الفلسطيني.