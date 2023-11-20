برودة واضطراب ملاحة.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة التقلبات الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت أمس ذروة الطقس السيئ وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية بعد سقوط الأمطار المتوسطة إلى غزيرة على عدد من المحافظات خاصة على السواحل الشمالية حتى القاهرة وشمال الصعيد، مشيرة إلى أن نشاط الرياح وصل إلى 50 كم والتي تسببت في حدوث اضطراب في الملاحة على البحر المتوسط.

وأضافت غانم، لـ الخليج 365، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار خلال اليوم الاثنين، على كافة المحافظات؛ ولكن بشدة أقل من ليلة أمس، على أن تتحسن من غدًا الثلاثاء بعد زوال تأثير المنخفض من المناطق الداخلية إلى المناطق الساحلية لن تؤثر عن الأنشطة اليومية.

وتابعت: البلاد تتعرض لمنخفض جوي حاد يصاحبه كتل هوائية قادمة من أوروبا، بالأمس كان في المنطقة الغربية وبدأ في التحرك إلى المنطقة الشرقية.

ونوهت إلى سقوط الأمطار الخفيفة على جنوب الوجه البحري ومناطق من القاهرة الكبرى.

ووجهت بضرورة التخلي عن الملابس الصيفية وارتداء الملابس الثقيلة ومتابعة نشرات هيئة الأرصاد على مدار الساعة.

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