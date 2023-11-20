ضبط 3 أشخاص في الغربية لاتهامهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 3 أشخاص بالغربية؛ لقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، أفادت قيام (3 أشخاص) بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.