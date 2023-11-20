حلم الثراء ينتهي بجثة عامل داخل حفرة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

جثة تحت الرمال كشفت النقاب عن نشاط خفي غير مشروع نقب منفذوه خلسة عن الآثار فجاءت النهاية صادمة.

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بحدوث انهيار داخل منزل بمنشأة القناطر شمال قطاع أكتوبر.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ بري مدعومًا بالمعدات والأدوات اللازمة بالتنسيق مع مسؤولي مجلس المدينة.

تبين بالفحص بقيادة العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر أنه في أثناء تنقيب عددًا من الأشخاص عن الآثار انهارت الرمال على أحدهم داخل حفرة بعمق تجاوز الـ4 أمتار.

أسفر الحادث عن مصرع عامل يدعى "أ.ع." وألقت الشرطة على المتهمين المشاركين وتحفظت على الأدوات المستخدمة، وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مدير الأمن.