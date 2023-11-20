"خلي بالك".. تحرير 65 ألف مخالفة مرورية في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 65638 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 12829 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و566 مخالفة السير بدون تراخيص، و1783 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و15 مخالفة موقف عشوائي، و7 مخالفات شروط التراخيص، و114 مخالفة دراجة نارية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.