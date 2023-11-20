بمشاركة 26 عضواً.. رئيس النيابة الإدارية يتفقد دورة الـ "TOT" بمركز التدريب القضائي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قام المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، بتفقد فعّاليات دورة تدريب المدربين (TOT) التي يعقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل، خلال الفترة من ١٣ إلى ٢٣ نوفمبر الجاري، بمشاركة عدد 26 عضواً من أعضاء النيابة الإدارية، وذلك تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل.

رافق رئيس هيئة النيابة الإدارية،كل من المستشار محمد الأنصاري مساعد وزير العدل للمركز القومي للدراسات القضائية، والمستشار هيثم حجازي رئيس المكتب الفني للمركز القومي للدراسات القضائية.

وفي كلمته، رَحَبَ المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، بالمستشار محمد الأنصاري مساعد وزير العدل للمركز القومي للدراسات القضائية، معرباً عن عميق تقديره باهتمام المستشار عمر مروان - وزير العدل، بتدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وأكد على أهمية التعاون المثمر والمستمر في مجال التدريب بين النيابة الإدارية والمركز القومي للدراسات القضائية، مشدداً على أهمية الدورات التدريبية، في بناء قدرات وتعزيز مهارات أعضاء النيابة الإدارية.

ومن جانبه، وجه المستشار محمد الأنصاري مساعد وزير العدل للمركز القومي للدراسات القضائية، الشكر إلى المستشار حافظ عباس، ولمركز التدريب القضائي، مشيدًا بدور النيابة الإدارية كإحدى روافد العدالة المصرية.

أكد على الدعم الكامل من المستشار عمر مروان وزير العدل، للتعاون مع كافة الجهات والهيئات القضائية؛ لتعزيز قدرات ومهارات أعضائها، وأنهى كلمته بشكر المتدربين من أعضاء النيابة الإدارية، وتمنياته لهم بالتوفيق في أداء رسالتهم السامية.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.