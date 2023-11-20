لتهنئته بمنصبه الجديد.. النائب العام يستقبل نقيب المحامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، أمس الأحد، نقيب المحامين عبد الحليم علام، والوفد المرافق له.
وقد رحب النائب العام بضيوفه الذين قدموا التهنئة له لتوليه مهام منصبه.
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، أمس الأحد، نقيب المحامين عبد الحليم علام، والوفد المرافق له.
وقد رحب النائب العام بضيوفه الذين قدموا التهنئة له لتوليه مهام منصبه.
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