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لتهنئته بمنصبه الجديد.. النائب العام يستقبل نقيب المحامين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، أمس الأحد، نقيب المحامين عبد الحليم علام، والوفد المرافق له.

وقد رحب النائب العام بضيوفه الذين قدموا التهنئة له لتوليه مهام منصبه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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