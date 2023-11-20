لتهنئته بمنصبه الجديد.. النائب العام يستقبل نقيب المحامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، أمس الأحد، نقيب المحامين عبد الحليم علام، والوفد المرافق له.

وقد رحب النائب العام بضيوفه الذين قدموا التهنئة له لتوليه مهام منصبه.