مسئول إسرائيلى: صفقة تبادل الأسرى لن تتم دون قيادة مصرية للوساطة

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القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الزراعة الإسرائيلي وعضو المجلس الوزاري الأمني المصغر آفي ديختر، أن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، لن تتم دون قيادة مصرية للوساطة.

وقال ديختر بحسب صحيفة معاريف أن "نحن جميعا ندرك أن الصفقة لن تتم بدون قيادة مصرية، تجربتنا مع حماس سيئة للغاية، فهم يقومون بكل أنواع المراوغة لجني المزيد من الأرباح من وجهة نظرهم".