شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: طيران الاحتلال يشن غارات جديدة على شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل، بشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات جديدة على شمال قطاع غزة.

ونقلت القناة تصريحات رئيس الاتحاد الأفريقي، والتي قال فيها: لا عذر لإسرائيل في قصف قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق لليوم الـ 45 على قطاع غزة، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم؛ بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة، وذلك وسط حصار شديد على القطاع وقطع للكهرباء والماء، ومنع لدخول الأدوية والمواد الغذائية والمساعدات الحيوية، ما يزيد تعقيد وخطورة الوضع الإنساني على حياة المدنيين.