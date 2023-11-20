شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم القاهرة تتفقد مدرسة الحنفى الابتدائية بالسيدة زينب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت زينب عبد الفتاح، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لشئون الإدارات التعليمية، اليوم، مدرسة الحنفى الابتدائية التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية، بحضور نبيلة فتحى وكيل الإدارة، وسيدة شعبان، مديرة المدرسة.

وتابعت وكيل المديرية، العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية، كما حثت الطلاب على الجد والاجتهاد والانتظام فى الحضور للمدرسة للحصول على أعلى استفادة وتحقيق التفوق، كما قامت "وكيل المديرية "بالمرور على قاعات رياض الأطفال، وأشادت بالجهد المبذول مع الطلاب متمنية لهم مزيداً من التوفيق والتميز .

وتفقدت "عبد الفتاح " مكتبة المدرسة واكدت على ضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية لما لها من تأثير كبير على شخصية أبنائنا الطلاب، موجهة بالإشراف اليومى وتنظيم دخول وخروج الطلاب وضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والامنية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب .

وفى ختام الزيارة تقدمت بالشكر والتقدير للجميع على جهودهم المبذولة فى حسن سير العملية التعليمية والاهتمام بأبنائنا الطلاب