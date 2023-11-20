الرعاية الصحية: فاتورة تكلفة التغطية الشاملة بجنوب سيناء 3.280 مليار جنيه

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعى التأمين الصحى الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن سلسلة إنجازاتها بمحافظة "جنوب سيناء"، رابع محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية فى بيانها، تم تقديم ما يقرب من مليون خدمة طبية وعلاجية بمحافظة جنوب سيناء، وذلك من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، وذلك بداية من الفحوصات الطبية الشاملة وخدمات الرعاية الصحية الأولية، مرورًا بالخدمات التشخيصية الأشعة والمعمل، وصولًا إلى العمليات والتداخلات الجراحية الكبرى باستخدام أحدث التقنيات وفق الممارسات الطبية العالمية.

وأشار الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعى التأمين الصحى الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إلى إجمالى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل من خلال 20 وحدة ومركزًا لطب الأسرة تابعين للهيئة بجنوب سيناء التى بلغت 300 ألف خدمة رعاية صحية أولية، منها حوالى 100 ألف خدمات الفحص الطبى الشامل، وخدمات طب الأسرة 115 ألف، و45 ألف خدمات الأسنان، وأكثر من 75 ألف خدمات الفحص الطبى المعملى والأشعة، 25 ألف خدمة الإسعافات الأولية، كما شملت خدمات لعلاج أمراض الأطفال والنساء والباطنة.

ولفت إلى إجمالى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بالمستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء تخطت 650 ألف خدمة طبية وعلاجية، تم تقديمها من خلال 5 مستشفيات تابعة للهيئة بالمحافظة حتى الآن، وهم مستشفيات «شرم الشيخ الدولى، رأس سدر المركزى، سانت كاترين، طابا، الطور المصغر "الميداني"»، منها أكثر من ربع مليون خدمة طبية بالعيادات الخارجية، و420 ألف خدمة وفحص طبى ومعملى، إضافة إلى أكثر 6000 عملية وتدخل جراحى ما بين عمليات فائقة الدقة ومتقدمة وذات مهارة فضلًا عن العمليات الكبرى والمتوسطة والصغرى، وبنسب نجاح عالمية.

وتابع: تخطى عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة جنوب سيناء 120 ألف مواطن حتى الآن، وأشار أنه من المقرر أن تبلغ عدد المنشآت الصحية التى ستعمل تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة بجنوب سيناء 31 منشآة صحية، منها 23 مركز ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 8 مستشفيات، لخدمة أهالى جنوب سيناء.

وأشار إلى موقف الاعتماد بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، حيث تم اعتماد مستشفى شرم الشيخ الدولى طبقًا للمعايير القومية GAHAR المعترف بها عالميًا، فضلًا عن حصولها على الاعتماد الدولى لجودة الرعاية الصحية من اللجنة الدولية المشتركة "JCI"، والاعتراف الدولى من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء GGHH كأول عضو مصرى مسجل بالشبكة كأول مستشفى أخضر، مشيرًا إلى الاعتماد المبدئى لـ 12 منشأة طبية بالمحافظة، وذلك وفق أعلى معايير الجودة العالمية والحاصلة على درجة الاعتماد القومية GAHAR المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية.

ونوه الدكتور أحمد السبكى، إلى أن محافظة جنوب سيناء ستصبح عاصمة السياحة العلاجية فى مصر، بما تمتلكه من مقومات هائلة تُمكِّنها من أن تصبح أحد أبرز المراكز المفضلة على خريطة السياحة العلاجية، وأحد أهم الوجهات المتفردة للوافدين إلى مصر بغرض السياحة والعلاج.

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية: بلغ إجمالى فاتورة تكلفة مشروع التأمين الصحى الشامل بمحافظة جنوب سيناء، 3.280 مليار جنيه، تشمل 2.100 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية المقرر عملها ضمن المنظومة والبالغ عددها 23 مركز ووحدة صحية و8 مستشفيات، بالإضافة إلى 580 مليون جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغيرالطبية لتلك المنشآت، و600 مليون جنيه تكلفة التشغيل التجريبي.