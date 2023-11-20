مؤتمر لحملة مواطن بالخارج بالنمسا استعدادا للانتخابات الرئاسية.. صور

القاهرة - سامية سيد - أقامت حملة مواطن لدعم مصر بالنمسا مؤتمرا حاشدا فى مدينة كلاجنفورد، وذلك دعما للرئيس عبد الفتاح السيسى لولاية رئاسية جديدة.

وقال محمد هلال منسق حملة مواطن لدعم مصر فى مدينة كلاجنفورد النمساوية التى نظمت هذا المؤتمر، إننا فخورون بأبناء الجالية المصرية فى المدينة لحرصهم على المشاركة فى هذا المؤتمر وننتظر منهم إظهار هذا العشق لمصر بالمشاركة فى العملية الانتخابية والتصويت للرئيس السيسى، وهو ما سيظهر للعالم مدى التفاف أبناء الجالية المصرية فى الخارج حول القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال يحيى عبد العال مسؤول حملة مواطن لدعم مصر فى كلاجنفورد، إن أبناء مصر فى النمسا يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية.

وأضاف يوسف فاصل نائب المنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر فى كلاجنفورد أن المصريين فى المدينة يثبتون يوما بعد يوم التصاقهم بالوطن مصر وانتمائهم للوطن الأم ودعمهم منقطع النظير للرئيس عبد الفتاح.

وحرص على المشاركة فى هذا المؤتمر، الدكتور خالد حسين رئيس النادى المصرى بفيينا، والمهندس حسام بازينة منسق حملة مواطن لدعم مصر بالنمسا وكل من جلال شحاتة أحمد نصار ومحمد إبراهيم ورؤوف خليل وحسن نصار منسقى حملة مواطن فى كل من فيينا وليوبن ومقاطعة شتايرمارك النمساوية.