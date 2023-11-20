شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صيدلة عين شمس يوصى بضرورة إنتاج اللقاحات فى مصر.. تحمى من 20 مرضا قاتلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود عبد المجيد ياسين، أستاذ الميكروبايولوجى والمناعة بكلية الصيدلة بجامعة عين شمس، خلال مؤتمر كلية الصيدلة المنعقد حاليا بالقاهرة، إن التطعيمات معروف أهميتها، حيث إنها تحمى من 20 مرضا قاتلا.

وأضاف، إن جائحة كورونا أكدت أهمية اللقاحات، وأحد الحلول القوية بل تعتبر أقوى من العلاج، مؤكدا على ضرورة الاعتماد على أنفسنا فى إنتاج اللقاحات لأنه عندما تحدث جائحة، فإن الدول القوية تأخذ النصيب الأكبر من الدول الضعيفة، ونحن دولة قوية بإمكانياتها.

وأوضح، أنه بعد جائحة كورونا الدولة نجحت فى التعامل مع كورونا، ونجحت بالخروج بأقل الخسائر من جائحة كورونا.

وأشار إلى أن مصر خرجت من الجائحة بدرس كبير، وهو أن اللقاحات عبارة عن مستحضر استراتيجي لابد أن نعطيه أولوية فى الصناعة، وأن نتوجه إلى الإنتاج المحلى.

وقال إنه يوجد لدينا سوق واسع كبير يمكن أن نوفر له اللقاحات، ويعود علينا بمردود كبير جدا مشيرا إلى إنه خلال الجائحة قامت منظمة الصحة العالمية، واليونسيف، بدور مهم جدا، مشيرة إلى منظمة الصحة العالمية دعمت مصر، وتم اعتماد هيئة الدواء المصرية للمستوى الثالث طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، والذى يمثل مكسبا كبيرا جدا يجعلنا ندخل فى تصنيع اللقاحات بقوة، وخطوة جريئة أن يتم تدعيمها، موضحا إن هناك 20 مرض من الأمراض القاتلة لها لقاحات موجودة، يمكن الوقاية منها بهذه التطعيمات، مؤكدا، إن مصر تسير بخطة سليمة تجاه تصنيع اللقاحات.