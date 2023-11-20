شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرى: إنشاء مركز طوارئ بالمنيا استعدادًا لازدحامات المصارف بالمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، أنه تم إنشاء مركز طوارئ تابع لمصلحة الميكانيكا والكهرباء لخدمة محطات الرفع بالوجه القبلي ومقره بالمنيا، وتم تدعيم مركز الطوارئ الجديد ب 6 وحدات طوارئ و 2 رأس جرار ومقطوره سطح منخفض، فى إطار الاستعداد لمجابهة أي طوارئ او ازدحامات مائية بالمصارف.

أضاف غانم أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تمثل ركيزة أساسية في أعمال رفع التصرفات المائية المطلوبة لخدمة شبكتي الري والصرف، والوفاء بالاحتياجات المائية لكافة الإستخدامات ، حيث تتولي المصلحة إدارة و تشغيل عدد 598 محطة طلمبات على مستوى الجمهورية عبارة عن ( 439 محطة طلمبات لخدمة شبكة الري – 104 محطة طلمبات لخدمة شبكة الصرف – 55 محطة طلمبات خلط لإعادة إستخدام المياه ) .

أوضح غانم أن وزير الرى كلف بسرعة الإنتهاء خلال شهر من إعداد خطة و رؤية محددة لرفع كفاءة وتطوير الأداء بالمصلحة من خلال إعداد تقييم بناء على مؤشرات أداء محددة وأرصاد دقيقة لحالة المحطات على الطبيعة ، وإعداد حصر بإحتياجات المحطات التابعة للمصلحة سواء من حيث الاحتياجات الفنية (وحدات الرفع - صناديق التروس - قطع الغيار ) ، أو الاحتياجات البشرية من العمالة الفنية اللازمة لتشغيل وصيانة المحطات لضمان الوفاء بالإحتياجات المائية المطلوبة ، و وضع أولويات لهذه الإحتياجات لتوفيرها من خلال خطة زمنية مرحلية على عدة سنوات تتضمن الميزانية المقترحة لتنفيذ الأعمال المطلوبة ، والتحسن المتوقع فى أداء محطات الرفع .