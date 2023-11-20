شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يعلن فتح باب التقديم لأداء فريضة الحج للعاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأزهر الشريف فتح باب التقديم لأداء فريضة الحج للعام الهجري الحالي 1445 هـ، وذلك خلال أسبوع من تاريخ الإعلان، وذلك للعاملين (موظفين، مدرسين، عمال) على أن يتوفر في المتقدم الشروط التالية:

- أن يكون على رأس العمل وقت السفر للحج.

- ألا يقل السن عن 59 عامًا في 7/6/2024.

-ألا يكون قد سبق له الحج من قبل.

-أن يكون جواز سفره ساريًا لمدة سنة على الأقل.