شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: تطوير الأنشطة الطلابية لتصبح إبداعية لكشف مواهب الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للانشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه يتم تطوير الأنشطة الطلابية، قائلة: مثل ما يتم تطوير المناهج يتم أيضا تطوير الأنشطة، وخرجنا من عباءة الأنشطة التقليدية إلى الأنشطة الإبداعية التى تكشف مواعيد وقدرات الطلاب فى كثير من الألعاب والممارسات الرياضية ، مضيفة أن هناك جزء كبير من الأنشطة تم تطويره.

وهنأت رئيس الإدارة المركزية للأنشطة بالوزارة الطلاب المشاركين فى ريادة الأعمال، فطلاب اليوم هم رجال أعمال المستقبل، كما وجهت التهنئة والدعم للطالب يوسف سمير أصفر رائد أعمال بالصف الأول الثانوى، متابعة: بنشجعه أنه يكون من كبار رجال الأعمال في المستقبل، والوزارة، بدعم كل الأفكار الجديدة، كما أن القيادة السياسية تبنت استراتيجية بناء الإنسان المصرى مطالبة جميع التلاميذ بتقديم أفكار مختلفة فى ريادة الأعمال.

جاء ذلك خلال ندوة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعنوان "دوري ريادة الأعمال" التي تعقد على هامش معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا "Cairo ICT" بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

يذكر أن فعاليات الدورة 27 من المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT23، الذى يعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجارى، ويشارك فى المعرض 5 وزارات: التربية والتعليم، الصحة والسكان، التعليم العالى والبحث العلمى، العدل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع، ووكالة الفضاء المصرية، ومجموعة أخرى من الجهات والمؤسسات الحكومية.