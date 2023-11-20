شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة فرنسا: شحنة جديدة من المساعدات تصل مصر تمهيدا لنقلها إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سفارة فرنسا بالقاهرة اليوم الاثنين، وصول ⁧‫شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية لصالح الفلسطينيين إلى مصر تمهيداً لنقلها إلى قطاع ⁧‫غزة‬⁩. وأضافت السفارة الفرنسية -عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا)- أن المساعدات يبلغ حجمها 11 طنًا تشمل أدوية، وتجهيزات ومعدات طبية طارئة لعلاج حوالي 1000 جريح من ذوي الحالات الخطيرة، ما يعادل وحدتين صحيتين متنقلتين.

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