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سفارة فرنسا: شحنة جديدة من المساعدات تصل مصر تمهيدا لنقلها إلى غزة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت سفارة فرنسا بالقاهرة اليوم الاثنين، وصول ⁧‫شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية لصالح الفلسطينيين إلى مصر تمهيداً لنقلها إلى قطاع ⁧‫غزة‬⁩.

 

وأضافت السفارة الفرنسية -عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا)- أن المساعدات يبلغ حجمها 11 طنًا تشمل أدوية، وتجهيزات ومعدات طبية طارئة لعلاج حوالي 1000 جريح من ذوي الحالات الخطيرة، ما يعادل وحدتين صحيتين متنقلتين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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