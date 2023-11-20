شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تصف الهجوم على المستشفى الإندونيسي بغزة بـ"المروع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن الصحة العالمية وصفت الهجوم على المستشفى الإندونيسي بغزة بـ"المروع".

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.