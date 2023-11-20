لوحة معدنية وجثة غريق.. آخر ما تبقى في سقوط سيارة بترعة المريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

قطعة من مؤخرة سيارة فضية تتوسطها لوحة معدنية وجثة غريق آخر ما تبقى من حادث سقوط سيارة ملاكي في ترعة المريوطية جنوب الجيزة، الإثنين.

تحريات فرقة الجنوب بقيادة العقيد مصطفى زيدان بينت أن "مصطفى" كان يقود السيارة فضية اللون ماركة نيسان بالطريق المتاخم لترعة المريوطية نطاق قرية العزيزية، واختلت عجلة القيادة بيده ليفقد السيطرة على السيارة لتسقط في مجرى الترعة.

استعانت قوات الدفاع المدني بمعدات مجلس مدينة أبو النمرس لانتشال السيارة. وانتشل رجال الإنقاذ النهري جثة طالب بكلية الحقوق يدعى "مصطفى "ه."عمره 27 سنة مقيم حلوان فارق الحياة؛ إثر إصابته بإسفكسيا الغرق.

تلقى اللواء عبد الرحمن سكر مدير قطاع الجنوب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث نطاق مركز أبو النمرس. دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ نهري بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية ومسؤولي مجلس المدينة.