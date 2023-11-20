ضبط 9 متهمين بحوزتهم 26 كجم مخدرات و3 أسلحة نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان- دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

أسفرت جهود الحملات عن 9 متهمين، بحوزتهم (15 كيلو جرام من مخدر الحشيش –11.500 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدر الهيروين - 3 فرد محلي- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.