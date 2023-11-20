ملابس فاضحة وفيديوهات متداولة.. تفاصيل القبض على الراقصة حورية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد المحامي أشرف فرحات القبض على الراقصة الشهيرة "حورية"، على خلفية بلاغ اتهمها بإثارة الغرائز والتحريض على الرذيلة خلال حفلات أحيتها بالساحل الشمالي خلال الصيف الماضي.

وأضاف "فرحات"في تصريح لمصراوي، اليوم الأثنين، أن إجراء القبض على الراقصة حورية جاء إثر بلاغ قدمته حملة تطهير المجتمع، حيث تحركت الأجهزة المعنية بعد فحص البلاغ وتم ضبطها بالقاهرة.



وكشف "فرحات"، إنه تقدم ببلاغ اتهم فيه الراقصة "حورية" بتعمد إثارة الغرائز وارتداء ملابس فاضحة من خلال فيديوهات منشورة تقوم خلالها "الراقصة" بالرقص خلال حفلات في الساحل الشمالي بشكل شبه عاري وأداء استعراضات مثيرة تظهر أماكن حساسة من جسدها بقصد التحريض والإثارة وترويج الرذيلة والإتيان بأفعال مخلة تساهم في نشر الفسق بما يتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع المصري وعاداته.

كما اتهم "فرحات" بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وارتداء بدل رقص غير المصرح بها، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تتولى التحقيقات مع الراقصة بعد ضبطها عليها من قبل رجال مباحث مكافحة جرائم الآداب.

وقدمت الراقصة حورية العديد من حفلات الرقص خلال موسم الصيف الماضي ، في قرى ومنتجعات الساحل الشمالي، والتي انتشرت الصور والفيديوهات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي.