تحرك عاجل من التموين بشأن المحافظات التي تعرضت للأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة القابضة للصوامع والتخزين وكذلك شركات المطاحن بالتأكد من ضخ الاحتياجات المطلوبة من السلع الأساسية والقمح والدقيق بالمحافظات المعرضة للأمطار لتلبية احتياجات المواطنين من السلع التموينية والغذائية.

وأشار "المصيلحي" إلى أن ضخ السلع بكميات كبيرة بالمخازن يأتي ‏لتجنب أي أزمات في السلع التموينية قد تحدث عند سقوط الامطار بغزارة، ‏واكد ان هذا الاجراء يتم اتباعه سنوياً مع موسم الشتاء.

وأضاف وزير التموين، أنه وجه قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة بضخ مخزون ‏من الدقيق بكل مخبز يصل إلى 3 أيام بالمحافظات، مشيراً إلى أنه يتابع ‏يوميا ضخ السلع والدقيق للمخابز أيضاً.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة احمد ‏كمال أن وزير التموين ‏والتجارة الداخلية قد وجه بإنشاء غرفة عمليات مركزية بكل ‏مديرية تموينية لمتابعة الموقف السلعي والدقيق ايضاً والتواصل مع قطاع ‏الرقابة والتوزيع بكل جديد للتدخل حال حدوث أي طارئ.‏