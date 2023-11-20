"السلع التموينية" تعلن عن ممارسة لتوريد سكر القصب الخام والأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ) و/ أو 50 ألف طن سكر أبيض مستورد مكرر معبأ من أي منشأ صالح للاستهلاك الآدمي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة).

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم أن فترات وصول من 1 يناير حتى 15 يناير 2024 و / أو وصول من 16 إلى 30 يناير 2024 و / أو وصول من 1 إلى 15 فبراير 2024 حسب رغبة البائع.

وأكدت الهيئة أنه بالنسبة للسكر الأبيض يمكن تجزئة الكمية طبقا لكراسة الشروط ، ويكون معبأ في عبوات 50 كيلو جرام منوهة بأن السداد : At Sight بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وأضافت أن العروض تقدم بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي، ويقدم السعر على أساس CIF free out على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري.

وذكرت أن باقي الشروط طبقا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام والسكر الأبيض التي يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية.