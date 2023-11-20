"المصريين بالخارج" لجالية عمان: السيسي يقود سفينة الوطن لبر الأمان وسط أمواج عاتية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، إن قيادات الجاليه في عمان نموذج يحتذى به في العطاء والإخلاص لوطنهم، والالتفاف حول قيادتهم السياسية.

وأضاف "حسين"، عقب لقاءه بأعضاء الجالية المصرية بعمان، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقود سفينة الوطن وسط أمواج عاتية وظروف لم تشهدها مصر عبر العصو، مؤكدًا أن القيادة السياسية أعطت اهتمامًا غير مسبوق للمصريين الخارج ومنحتهم امتيازات لم تحدث في عهد أي رئيس سابق.

وأشار إلى أن الحكومة بلورت توجيهات القيادة السياسة واهتمامه بالمصريين بالخارج إلى واقع ملموس، منها مبادرات مشروعات بيت الوطن وسيارة لكل مغترب وغيرها من المبادرات، وهو يعكس حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تقديم كافة للدعم اللازم لأبنائنا في الخارج.

شارك في اللقاء من جانب الجالية المصرية المهندس خالد الشال - نائب رئيس مجلس الإدارة، كما حضر اللقاء من مجلس إدارة النادي الاجتماعي للجالية المصرية بمسقط كلا من الدكتور عبدالرحمن عاصي - رئيس مجلس إدارة النادي و محمود الخطيب عضو مجلس الاداره وسليم سعد مدير النادي.

كما حضر في اللقاء فضيلة الشيخ أحمد خشبة - إمام وخطيب جامع ذو النورين بمسقط وعدد من قيادات الجالية وهم محمد كريم و ياسر أبو الدهب رجل أعمال و مستثمر وعاطف صقر - ممثل الجالية المصرية بمحافظة ظفار ومحمد حمودة - ممثل الجالية المصرية بمحافظة الوسطى ووليد نجم - ممثل الجالية المصرية بمحافظة شمال الباطنة وحسن محمد - ممثل الجالية المصرية في نزوي ومحمد محسن - ممثل الجالية المصرية بمحافظة البريميط واحمد محمد طلعت - ممثل الجالية المصرية بمحافظة الداخلية.

كما شارك أيضا أحمد الرازقي - رئيس اللجنة الإعلامية بالنادي ومصطفى عبد الغني من فريق عمل الجاليه بصلالة الي جانب الاعلامي علاء خليل عضو مجلس إدارة الاتحاد