أخبار مصر.. استقرار الطقس غدا وعودة الشبورة الكثيفة والصغرى بالقاهرة 18 درجة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، استقرارا فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
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أكد وزير الخارجية سامح شكرى، وجود سياسة كانت مُعلنة لتهجير الفلسطينيين من غزة، ولكن الموقف المصري والعربي القوي الرافض للتهجير كان بمثابة خط أحمر، موضحا أن التهجير سوف يهدد السلم والأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم، جاء ذلك خلال لقائه وزير خارجية الصين في بكين.
وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان لـ"الخليج 365"، أن الأطفال الذين تم استقبالهم سيتم توفير الحضانات لهم، وكذلك الرعاية الطبية الكاملة، مشيرا إلى أنه تم توفير سيارات إسعاف مجهزة لنقلهم إلى المستشفيات المصرية بشمال سيناء وتابع: سيتم فرز الأطفال وتقديم الدعم الطبى لهم بشكل سريع .
انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من البرنامج التوعوي حول الشئون الإدارية والمالية والقانونية بقطاع التعليم" للدفعة الأولى من خريجى المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة، موضحة أن البرنامج التدريبى استمر لمدة أسبوعين.
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه لا يمكن إتمام عقد القران بدون استخراج شهادات فحص ما قبل الزواج، وتابع: يجب على الزوجين التوجه لإجراء الفحوص الطبية قبل موعد إتمام الزواج بـــ 6 شهور.
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مجرد مناقشة الكنيست الإسرائيلي قانون بشأن إعدام الأسرى الفلسطينيين جريمة ضد الإنسانية وطعنة نافذة في قلب المؤسسات الدولية، مضيفا أن أخطر ما يمكن أن تواجهه البشرية في تاريخها هو موت الحس الإنساني وعدم الاكتراث بمآسي الآخرين.
وجه محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، الشكر إلى الدولة المصرية على جهودها في معبر رفح، متابعا: "إسرائيل تتجاهل المعاهدات الدولية كافة بارتكاب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني".
استقرار الطقس غدا وعودة الشبورة الكثيفة والصغرى بالقاهرة 18 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، استقرارا فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.
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