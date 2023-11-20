شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مجلس التعاون الخليجى: نشيد بالدور العظيم لمصر فى إيصال المساعدات لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عن أمله في أن تسهم جولة اللجنة الوزارية العربية الإسلامية في الضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها اللا إنسانية في غزة.

وقال أمين عام مجلس التعاون الخليجي خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية": نتواصل مع مصر والأردن وبقية الدول الفاعلة لوقف العدوان على غزة، مضيفا: "نشيد بالدور العظيم لمصر التي لم يغمض لها جفن لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة".

وشدد على أن حكومة نتنياهو ملطخة بدمـاء الفلسطينيين ولا نتوقع منها استجابة لمطالب المجتمع الدولي، مردفا: "تمكنا من إقناع الجانب الأوروبي بإدانة العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة".

وأكد أن التوصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية من شأنه أن يحقق الاستقرار في المنطقة والعالم، مشيرا إلى التواصل مع الجانب الأمريكي للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة.