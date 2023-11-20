شكرا لقرائتكم خبر عن حركة فتح: نشكر القيادتين المصرية والأردنية والسلطة الفلسطينية لرفض التهجير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور صبري صيدم نائب أمين سر حركة فتح، الشكر للقيادتين المصرية والأردنية والسلطة الفلسطينية لرفض مشروع تهجير سكان غزة.

وأكد خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما يحدث في قطاع غزة يعد اختراقًا فادحًا للقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن إسرائيل تريد فرض إرادتها على الأرض من خلال هذا العدوان الغاشم على غزة.

وتابع نائب أمين سر حركة فتح:: "نشكر مصر والأردن والسلطة الفلسطينية على دورها في دعم قطاع غزة".