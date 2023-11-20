شكرا لقرائتكم خبر عن لجان لمتابعة سير العملية التعليمية بمدارس إدارة الهرم التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت سمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ومحمد حفنى مدير إدارة المتابعة بالمديرية والتوجيه المالي والإداري بالمديرية، في لجنة تعليميّة إلى إدارة الهرم التعليميّة لمتابعة مدارس التعليم العام بمختلف المراحل "ابتدائي – إعدادي – ثانوي".

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

استهدفت القافلة متابعة سير العمليّة التعليميّة ومتابعة السجلات، وذلك بحضور مديري المراحل وموجِّهي المواد الدراسية بجميع المراحل مركزي وبحضور خالد عبد الحميد مدير عام الإدارة وشيرين فؤاد وكيل الإدارة.

وأصدرت وكيل المديرية تعليمات بضرورة إزالة السلبيّات ومعالجتها وبذل أقصى الجهود لحلّ المُشكلات التي تُعاني منها المدارس وتقديم الدعم والمساندة الكاملة لاستقرار العملية التعليمية بمختلف المدارس.