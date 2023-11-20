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شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسى يطلع على جهود زيادة حجم وإنتاجية الرقعة الزراعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الخليج 365: الرئيس السيسى يطلع على جهود زيادة حجم وإنتاجية الرقعة الزراعية
واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:الرئيس السيسى يطلع على جهود زيادة حجم وإنتاجية الرقعة الزراعية.. ويوجه بتوفير عوامل نجاح المشروعات القومية.. الرئيس: الهدف الأساسى من المشروعات القومية الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتوفير فرص العمل
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