شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: مالك السفينة المختطفة يعلن فقدان جميع الاتصالات بالطاقم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن مالك السفينة المختطفة، أعلن فقدان جميع الاتصالات بالطاقم، وذلك نقلا عن رويترز.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية أفادت بأن الحوثيين أكدوا السيطرة على سفينة إسرائيلية وتم اقتيادها للسواحل اليمنية.