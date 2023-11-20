شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: خروج 28 مستشفى عن الخدمة بغزة بسبب القصف الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، خروج 28 مستشفى عن الخدمة في غزة إثر القصف الإسرائيلي، وذلاك حسب تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.