شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: شن حملات لرفع الإشغالات والتعديات بـ"شارع العريش" والطالبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة شن حملات على شارعي العريش وخالد أمين بحي الطالبية؛ لمنع تعديات المحال ورفع فروشات واستاندات الباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام، وذلك بتكليف من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لتسهيل حركة سير المواطنين.

وأكدت المحافظة تكثيف حملات المتابعة الميدانية بالشوارع؛ لمنع التعدي على حرم الطريق ومواجهة إشغالات المنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لتحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لشوارع المحافظة.

جديرٌ بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كشف خلال لقاؤه الموسع الأخير مع أعضاء مجلس النواب عن دوائر أوسيم والوراق وكرداسة ومنشأة القناطر وإمبابة والمنيرة، عن نجاح أجهزة المحافظة فى رفع 5 آلاف حالة إشغال يوميًا.