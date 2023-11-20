صفقة تبادل شاملة.. مستشار بحماس يكشف لمصراوي سيناريوهات غزة ما بعد الحرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

قال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن من يحدد مستقبل قطاع غزة هو الشعب الفلسطيني فقط.

وأضاف في حوار مع الخليج 365 ينشر لاحقا:

نستطيع التأكيد أن هدف الاحتلال بالقضاء على حماس وهم، ولا يمكن تحقيقه، منذ 40 يوما لم يحقق الاحتلال سوى قتل الأطفال والنساء وتدمير المنازل والبنى التحتية، ولكنه عاجز أمام المقاومة التي تفاجئه كل لحظة وساعة بعملية نوعية.

وتابع طاهر النونو: إذا واصل الاحتلال ستواصل المقاومة ولن يستطيع الاستقرار في غزة أو تحقيق أهدافه السياسية والعسكرية.

وأوضح القيادي بحماس: مستقبل غزة من يحدده فقط هو الشعب الفلسطيني وليس أي جهة أخرى، نرفض الوصاية وتدخل إسرائيل أو أمريكا أو أي قوة أخرى في هذا الأمر، هذا تدخل في شؤون فلسطينية داخلية غير مقبول ولن يحدث.

وبشأن سيناريوهات غزة ما بعد الحرب، قال النونو: السيناريو الوحيد هو ضرورة وقف العدوان وإدخال المساعدات لشعبنا، واحترام القرارات والقوانين الدولية وإعطاء شعبنا حقوقه في أرضه ووطنه ومقدساته وجاهزون فوق هذا لصفقة تبادل شاملة.

ومنذ هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي، يقصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة بشكل يومي.

وحسب حكومة حماس قتل أكثر من 13 ألف شخص، ثلثهم من النساء والأطفال.

وبعد 44 يوما من الحرب، نزح أكثر من 1.6 مليون شخص من منازلهم في غزة، مما يعادل ثلثي سكان القطاع..