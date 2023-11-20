شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى: تجهيز أكثر من 200 شاحنة مساعدات الخميس المقبل لأهالى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمود فؤاد، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، عن القوافل الإغاثية المقدمة لأهالى غزة، قائلا:" التحالف استطاع تجهيز وإدخال 340 شاحنة مساعدات لقطاع غزة حتى الآن، وهى مكونة من مواد إغاثية ومواد طبية وألحفة وبطاطين ومياه شرب وكل ما يحتاجه القطاع".

وأضاف محمود فؤاد خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc"، على قناة dmc، 80% أن هناك أكثر من 200 شاحنة ستكون جاهزة يوم الخميس المقبل بها كل المستلزمات الإغاثية والأدوية.

تابع محمود فؤاد، خلال هذه الفترة سنقوم بتجميع قافلة إغاثية أسبوعيا للتحالف الوطنى، ونحاول أن نلبى الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطينى، موضحا أن التحالف بكل مؤسساته يبذل مجهودا لجمع التبرعات من المصريين وعدد المتبرعين يزيد بشكل مستمر لأن الشعب متعاطف بشكل كبير مع القضية الفلسطينية.