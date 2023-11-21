نشرة البرلمان| الموافقة على قانون التصالح والطفل.. وطلبات الإحاطة تحاصر الحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح سيد:

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا، مواجهة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزارء بـ 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع التهجير القسري للفلسطينيين فى قطاع غزة، كما وافق المجلس وبشكل نهائي، على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل.

ويرصد "الخليج 365" أبرز ما شهده مجلس النواب، على مدار الساعات الماضية، كما يلي:

غدا.. مجلس النواب يواجه رئيس الوزراء بـ 16 طلب إحاطة

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب غدا، مواجهة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزارء بـ 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع التهجير القسري للفلسطينيين فى قطاع غزة.

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مخالفات البناء.. ٣ حالات لايجوز التصالح عليها و٥ تؤدي لرفض الطلب

حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والذي تم الموافقة عليه بشكل نهائي الحالات التي لايجوز التصالح عليها حيث حددت المادة ٣ من المشروع الحالات، التي يحظر فيها التصالح.

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مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون الطفل

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

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النواب" يحدد مصير عائد التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لمصير أموال التصالح في مخالفات البناء.

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