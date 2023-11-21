شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: نثمن جهود مصر فى استقبال الجرحى للعلاج بالمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف القدرة، متحدث وزارة الصحة الفلسطينية إننا نثمن جهود مصر في استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين للعلاج بالمستشفيات المصرية. وأضاف متحدث وزارة الصحة الفلسطينية خلاص تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية أن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة في المستشفى الإندونيسى. وتابع متحدث وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال يشن حربا إعلامية ضد المستشفيات في قطاع غزة.

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