شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطيني: استشهاد 17 فلسطينيًا بقصف لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن وسائل إعلام فلسطينية قالت إن 17 فلسطينيا استشهدوا بقصف لمخيم النصيرات وسط القطاع.

وكان عدد من الفلسطينيين استشهدوا، وأصيب آخرون، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفاد سكان بالقطاع بأن الاحتلال استهدف منزلاً داخل مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، فيما استشهدت الصحفية آلاء طاهر الحسنات جراء قصف منزل عائلتها في مدينة غزة.