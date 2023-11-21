شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: مقتل 6 أمريكيين منذ هجوم الفصائل الفلسطينية بينهم 5 جنود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن 6 أمريكيين لقوا حتفهم منذ هجوم الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر، وهم خمسة من الجنود في الجيش الإسرائيلي قتل أربعة منهم في غزة وواحد في شمال إسرائيل، وفرد في شرطة الحدود الإسرائيلية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر خلال مؤتمر صحفي، أن ما يزيد قليلا على 1200 من الأمريكيين وحاملي الإقامات القانونية الدائمة وأفراد أسرهم ما زالوا في غزة، وإن 6 مواطنين أمريكيين على الأقل قتلوا منذ هجوم الفصائل الفلسطينية على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وأضاف أن نحو 800 من الأمريكيين وحاملي الإقامات القانونية الدائمة وأفراد أسرهم غادروا غزة عبر معبر رفح إلى مصر "وبقي ما يزيد قليلا على 1200".