شكرا لقرائتكم خبر عن القومى لبحوث المياه يعلن عن خطته لتدريب طلاب الجامعات فى نصف العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وحدة خدمات علوم وهندسة المياه التابعة للمركز القومي لبحوث المياه بوزارة الموارد المائية والرى، عن الخطة التدريبية الجديدة الخاصة بتدريب نصف العام لطلبة الجامعات، وذلك انطلاقاً من حرص المركز القومي لبحوث المياه نحو تعزيز وبناء قدرات الشباب المعرفية والابداعية في مختلف المجالات العلمية.

ويشترط المركز أن يكون الطالب مقيدا فى إحدى الجامعات أو المعاهد، و أن يكون فى أحد تخصصات الكليات أو المعاهد المطلوبة أو ما يعادلها.

كما أن البرامج التدريبية متاحة لجميع الطلاب من جميع المحافظات وتطلب ملء إستمارة التقدم وأصل خطاب ترشيح من الجامعة مقيد به بيانات الطالب "الاسم رباعيا - الرقم القومى – المرحلة الدراسية – التخصص – رقم التليفون" و ايصال بتسديد الرسوم الادارية و تقام البرامج "حضورياً" فى مقر وحدة خدمات علوم وهندسة المياه – المركز القومى لبحوث المياه بالقناطر الخيرية و فى نهاية مدة التدريب يتسلم الطالب شهادة تدريب صيفى.