شكرا لقرائتكم خبر عن دليل خدمات المراكز التكنولوجية.. المستندات المطلوبة لاستخراج تصريح توصيل مرافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان تدشين المراكز التكنولوجية خطوة هامة لرفع العبء عن كاهل المواطنين في الحصول على الخدمات، والذي كان يتحمل عبء زيارة أكثر من جهة لتلقي الخدمة ومشقة الحصول على خدمة مميكنة ومطورة من مكان واحد، حيث إنها مجهزة بأحدث الوسائل والاتصالات المؤمنة لخدمة المواطنين في مختلف مدن وأحياء المحافظات وتبسيط إجراءات الخدمات الحكومية وإنجاز التعاملات اليومية.

يتضمن دليل خدمات المراكز التكنولوجية، العديد من الخدمات، منها: (طلب ترخيص بالهدم لعقار غير الآيلة للسقوط، وطلب الترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي، وتجديد كل رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، واسترداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، وطلب بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة، وطلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، وطلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى، واستخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، وطلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل، وطلب قيد اتحاد شاغلين، وطلب تصالح على مخالفة).

وفي هذا الإطار، يوضح ”الخليج 365” الأوراق والمستندات المطلوبة لـ3 خدمات تقدمها المراكز التكنولوجية للمواطنين.

-تعديل وصلة الصرف الصحى لمحل أو منشأة لتعديل النشاط

1-مستند إثبات الشخصية (الأصل للاطلاع).

2-صورة عقد الملكية أو عقد الإيجار (الأصل للاطلاع).

3-رسم هندسي بالتعديل الجديد للوصلة.

4-موافقة المالك على التعديل إذا كان مؤجرًا.

5-رخصة المحل أو المنشأة بالتعديل.

6-إيصال سداد الرسوم.

-طلب تصريح بتوصيل مرافق للمباني القديمة

1-صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

2-صورة المستند الدال على ملكية العقار أو عقد الإيجار.

3-صورة رخصة المباني.

4-كشف مشتملات.

5-خطاب من الإدارة الزراعية بعدم وجود مخالفات (في حالة إقامة العقار على أرض زراعية).

6-حكم نهائي بالبراءة إذا كان المبنى محررًا عنه محضر بالمخالفة.

7-تقرير من مهندس استشاري يفيد صلاحية العقار من الناحية الإنشائية لتوصيل المرافق إليه.

-استخراج رخصة هدم جزئي أو كلي لمنشأة آيلة للسقوط

1-صورة بطاقة الرقم القومي للمالك مقدم طلب الترخيص.

2-قرار نهائي بالهدم والصادر من الجهة الإدارية.

3-تقرير من مهندس إنشائي خبرته لا تقل عن سبعة سنوات موضحًا به الطريقة المستخدمة لتنفيذ عملية الهدم، والاحتياجات اللازمة لتأمين الشاغلين والمارة والمنشآت المجاورة.