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الاحتلال يقتحم بلدة قباطية بجنين ومحيط مخيم بلاطة بنابلس

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القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة قباطية جنوب جنين ومحيط مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مراسلنا، باقتحام قوات الاحتلال لعدد من منازل المواطنين في مخيم بلاطة، وتحويل اسطح بعضها لنقاط مراقبة عسكرية، بينما تم ازالة البسطات وتخريب وتجريف شارع السوق.

في غضون ذلك، اندلعت مواجهات وصفت بالعنيفة بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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