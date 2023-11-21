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"طاهر" يطلب تطليق زوجته: "خانتني.. وقالتلي اتجوز واحدة تانية"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقام "طاهر. ك"، 39 سنة، نجار، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته، قائلًا: "خانتني وبتقولي اتجوز وسيبني على ذمتك".

قال الزوج في دعواه إنه ارتبط بزوجته "هدى. ك" البالغة من العمر 35 سنة، بعد ترشيحها من الأهل، ووجدها بعد التعارف، سيدة بشوشة، محترمة وملتزمة ومتعلمة، ووافق على الزواج، وانتقلا للمعيشة معها بمنزل الزوجية.

أضاف الزوج في دعواه "أن زوجته خانته مع سائق توكتوك"، موضحًا أنه واجهها بالأمر فرفضت الانفصال وديًا "قالتلي اتجوز واحدة تانية وسيبني على ذمتك".

وأشار الزوج في الدعوى إلى أنه لم يتحمل طلب زوجته، ولذلك تقدم إلى محكمة الأسرة في التجمع الخامس لرفع دعوى تطليق زوجته وحملت الدعوى رقم 831 لسنة 2022، لإنهاء الزواج، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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